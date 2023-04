Le Centre National du Costume et de la Scène vous fait rentrer dans le décor

En ajoutant une nouvelle discipline à ses présentations, le CNCS veut entretenir le flux de visiteurs en constante augmentation, notamment après la période de Covid, qui a fait redécouvrir certaines "pépites" enclavées dans les territoires.



Le nouveau Centre National du Costume et de la Scène renforce le développement de son champ d’activités à travers un parcours organisé en 3 actes.



L’histoire de la scénographie se confond avec celle du théâtre et de ses différentes formes scéniques. Elle participe aussi de l’évolution architecturale des lieux de représentation et, plus particulièrement, des inventions appliquées à la machinerie et à tout autre matériel technique mis en œuvre pour la production scénique.



Au fil du temps, le terme de "scénographie" a connu différentes interprétations.



Dans l’Antiquité, il désigne le travail des dessinateurs et peintres de théâtre, tandis qu’à la Renaissance, il fait référence à la peinture et au dessin d’architecture, synonyme de perspective.



Pendant les trois siècles qui suivent, l’appellation de "décorateur" est utilisée pour qualifier, sans distinction précise, les fonctions de peintre, de machiniste ou encore de régisseur.