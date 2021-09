Voyage d’affaires : la région Auvergne-Rhône-Alpes sort le grand jeu

Pour régénérer son tourisme, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte sur les voyageurs d’affaires. Pour Laurent Cormier, directeur délégué d’Auvergne-Rhône-Alpes tourisme, la deuxième région économique de France doit « reconquérir des parts de marché Mice au plus vite » .



Alors que le secteur tente doucement de se remettre en selle après 18 mois de crise sanitaire, les autorités touristiques de la région ont rappelé, lors d’une conférence de presse donnée à Paris le 27 septembre, l’importance du voyage d’affaires pour la grande région.



Avant de participer à un workshop dans l’après-midi, 9 responsables régionaux ont pu présenter les nouveautés à destination du secteur Mice dans leurs villes respectives. Des champs de lavandes drômois aux volcans d’Auvergne en passant par les camps de base des vallées alpines ou les villes thermales, en voici les grandes lignes :



- Annecy (Haute-Savoie) : dans la ville aux 11 étoiles au guide Michelin, deux nouveaux hôtels pour les voyageurs d’affaires sont à signaler : le Rivage Hotel, et Le Pélican, comprenant respectivement 123 et 101 chambres avec des salles de réunions pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. Deux autres établissements font dans le même temps peau-neuve : l’Hebe Hotel et l’Auberge des Glières.



- Chambéry (Savoie) : Grâce à 13 millions d’euros d’investissement, le parc des expositions, pouvant accueillir 6000 personnes, vient de bénéficier d’une rénovation complète. En 2022 un nouveau hall modulable particulièrement adapté aux événement professionnels, sera ajouté. « Chambéry bénéficie désormais d’un outil événementiel fonctionnel et attractif, parfaitement adapté aux congrès-expos d’envergure » , se réjouit Pascal Barcella, vice-président tourisme d’affaires de Grand Chambéry Alpes Tourisme.



- Valence (Drôme) : la préfecture drômoise se réjouit aussi de l’ouverture, en janvier 2022, d’un nouveau palais des congrès et des expositions. Sur 10 000m2 en centre-ville (10 minutes à pied de la gare Valence-ville) le nouveau bâtiment disposera de 4 halls d’exposition, d’un auditorium de 500 places, de 10 salles de réunions, bureaux, salons, jardins et terrasse avec vue sur le Vercors.



- Saint-Etienne (Loire) : 4 ouvertures Mice sont à signaler en 2021 dans la cité des Verts et du design. D’abord, un Parc des Expo de 17 000 m2 complètement rénové près de la gare de Chateaucreux. Ensuite, près du centre des Congrès, « La Verrière Fauriel », ancien siège de Manufrance, vient d’être inaugurée. Dans la vallée du Gier, entre Lyon et St-Etienne, l’Arena, une salle de 4 200 places avec rooftop vue sur les monts du Pilat, ouvrira aussi en fin d’année. Enfin, dans la plaine du Forez, l’hippodrome de Saint-Galmier inaugure sa salle Cabourg, destinée aux événements d’entreprise.



- Clermont-Ferrand (Puy-de-dome): De l’autre côté des monts du Forez, la capitale auvergnate vient d’inaugurer un nouveau hall d’exposition au sein de la Grande halle d’Auvergne. En centre-ville, le flambant neuf Hall 32 a de son côté vocation de devenir un lieu de conférences et de séminaires d’envergures. A noter par ailleurs que Clermont-Ferrand est candidate pour devenir Capitale européenne de la culture en 2028.



- Lyon (Rhône) : la 2e ville de congrès en France poursuit de son côté sa stratégie de tourisme d’affaires durable. Déjà présente à l’index Global distribution sustainability en 2019, la capitale des Gaules vient d’entrer au programme du label Destinations internationales responsables et la structure Onlylyon tourisme et congrès est encours d’obtention du label Lucie et du label ISO 20121. « Nous sommes en période de transition vers un tourisme d’affaires 100% durable et responsable. Nous nous inspirons beaucoup pour cela des grandes villes nordiques » , précise Valérie Ducaud, directrice du bureau des Congrès.



Et aussi : Evian cille pilote des Objectifs de développement durable de l’ONU, Grenoble Capitale verte européenne, Vichy et son centre des congrès classé à l'Unesco…