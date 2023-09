CFC : Découvrez le bateau Renaissance en vidéo

Avec ce navire à taille humaine, CFC investit un segment premium inédit dans le paysage français de la croisière, à la jonction du mass market et du luxe.



Un tel pari ne pouvait être tenu grâce à un savant mélange de conviction et peut être d'audace,

tout n'est pas encore parfait,

Plus depour marquer ce moment non pas d'une pierre blanche, mais d'une bouteille de champagne fracassée sur sa coque.Et c'est la marraine de coeur du Renaissance, Anne-Sophie Lecarpentier, accompagnée de Clément Mousset, ainsi que des invités de marque qui ont eu l'honneur de couper le ruban inaugural.Une journée qui n'était pas totalement écrite à l'avance, tant ce projet fou a connu des péripéties faisant même douter les plus optimistes.Des obstacles, il y en a eu, entre le projet avorté de CMV, dû à la faillite de l'armateur anglais, mais aussi l'incident dans le chantier de Brest et les retards pour les travaux de réfection...Les deux acolytes auraient pu baisser les bras. Ils ne se sont pas laissés décourager et voici que le Renaissance sillonne les mers." mais aussi sans doute de folie.Près de 3 ans après sa dernière croisière, le MS Maasdam de la compagnie Holland America Line a presque fait peau neuve. Les couleurs de ses cheminées ont changé, tout comme sa coque, mais aussi les moquettes, les luminaires et des éléments de décoration.Après quelques croisières, "" de l'aveu même de son patron, mais les détails sont réglés au fur et à mesure et le taux de satisfaction dépasse déjà toutes les espérances.