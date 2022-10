Partez en Normandie : TourMaG et le CRT embarquent 18 dirigeants pour mieux vendre les régions

A peine le déjeuner fini, il est déjà temps de remonter dans l’autocar pour une visite exceptionnelle et pleine de promesse : celle du Haras du Pin , la fierté du département de l’Orne et de son président,, venu en personne accueillir le groupe.La pluie, un élément incontournable du décor normand, n’a même pas perturbé la découverte du site en attelage de percherons.Surnommé le « Versailles du cheval », autrefois dédié à la reproduction des étalons, le Haras du Pin est aujourd’hui un site d’exception normand qui accueille près de 100 jours de compétitions hippiques de renommée mondiale annuellement. Mais il propose aussi de nombreuses activités touristiques et culturelles et profite en ce moment d’un « Grand Projet », estimé à plus de 60 M€ pour associer sport, formation et tourisme.Le projet comprend de nouvelles carrières pour les compétitions et les reprises, un belvédère pour observer les chevaux à l’entrainement et des terrasses avec vue sur la carrière principale. Un nouveau théâtre équestre sera associé à une hôtellerie haut de gamme mais aussi des locations saisonnières, des cabanes dans les arbres et de l’hébergement de groupes, avec un espace bien-être (spa, yoga, piscine, parcours zen).Le tout doit être prêt pour les Championnats d’Europe courant 2023.