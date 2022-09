Les actualités et bons plans des réceptifs normands

Depuis cette année 2022, une nouvelle fédération a vu le jour en Normandie : La Fédération du Voyage Réceptif en Normandie. La FVRN regroupe, représente et défend les intérêts des agences réceptives normandes. Elle mène des actions permettant le développement du tourisme réceptif en Normandie par : la promotion de la région et du métier de réceptif, la mutualisation des moyens, la défense des intérêts auprès des instances du tourisme régional et national, etc.



L’objectif de cette fédération est de faire connaitre leur métier de réceptif, et de partager leur savoir-faire, mais aussi d’être le référent pour l’édition d’un baromètre de l’activité de la profession, de favoriser la collaboration entre membres dans le cadre d’appels à projets d’envergure, de défendre les intérêts des agences de voyages réceptives, etc.



Les membres du bureau sont : Présidente : Aline LAILLÉ, Vice-présidente : Sophie BIGOT, Trésorier : Gilles DELAHAIE

Secrétaire : Marie-Claire PRESTAVOINE et Vice-secrétaire : Marie-Paule LECUYER.



Un site internet dédié à la Fédération verra le jour en 2023.