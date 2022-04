Le 18e Voyage des Patrons et Dirigeants explore la Vallée de la Gastronomie

Le programme devrait servir d’exemple à tous ceux qui doutent que l’on peut organiser et vendre un circuit de plusieurs jours à forte valeur ajoutée. Si la plupart des sites sont accessibles aux visiteurs individuels, les « Expériences Remarquables » proposées dans le cadre de la Vallée de la Gastronomie sont beaucoup plus intéressantes et enrichissantes à vivre en groupe.



Comme dit la publicité, ceux qui en parlent le mieux ce sont les invités (extraits) :

« Bravo à toute l’équipe pour la parfaite organisation de cet événement, avec des causeries comme toujours de grande qualité et des découvertes de lieux insolites »

Valéry Muggeo



Quels incroyables moments nous avons passé ensemble, que d’échanges riches et stimulants au sein de cette confrérie touristique ! Merci aux inventeurs de sensations, quelle richesse ! Quelle gastronomie !

Nicolas d’Hyèvres



Un grand merci à Tourmag et à Auvergne Rhône Alpes Tourisme. C’était une première pour moi et un grand plaisir de tous vous rencontrer. J’ai découvert une région que je ne connaissais pas

Je rentre à l’agence avec plein de souvenirs que je vais partager avec mon équipe et communiquer à mes clients.

Toni d’Andréa



Merci Tourmag pour cette belle parenthèse enchantée, à Auvergne Rhône Alpes pour ce programme incroyable, et à vous tous pour ces échanges et cette convivialité.

Anne-Sophie Le Carpentier



La belle Équipe. Ravi d’avoir pu échanger avec chacun d’entre vous. Des cadres magnifiques, les yeux des images pleins les yeux et des échanges enrichissants et toujours chaleureux !

Jean-Pol Leclerc



Un grand merci pour ces partages, cette bonne humeur et cette simplicité productrice d’idées et de progrès. Merci aux organisations locales de nous avoir fait découvrir ces belles régions si riches en patrimoine et si douces pour nos foies.

Édouard Georges



Merci à TourMag pour cette opération. Cela fait du bien de vous revoir après cette période compliquée…. Rendez-vous à très vite.

Philippe Taïeb



Un grand merci à toute l’équipe de TourMag et d’AURA pour cette belle escapade riche en découvertes et en expériences sur la Vallée de la gastronomie. Ravi d’avoir partagé avec vous tous ces bons moments d’échanges et de convivialité.

Jean-François Guieu