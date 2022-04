18e Voyage des Patrons : au cœur de la Vallée de la Gastronomie

Juste pour vous mettre en appétit, voici le résumé en images de la 1ère journée du port folio participatif auquel Jean-Pol Leclercq (Resaneo), photographe émérite et compulsif, a particulièrement imprimé de sa patte.



1ère journée de ce périple, organisé de main de maître par Jean-Louis Roux en Monsieur Loyal, avec les transports des Autocars Bertolami qui ont amené les participants vers des sommets de gastronomie et de culture : châteaux de Grignan et Suze-la-Rousse, dégustation et exercices oenologiques, visite de la grotte Saint Marcel avec dégustation de vins "spéléologiques" à la conservation "augmentée"...