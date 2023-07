Escapades kayak en Bretagne du nord

Saint-Malo n’est plus à présenter. La Cité Corsaire vibre dans ses remparts d’un tourisme familial bon enfant, sur fond d’escapade possible vers Jersey ou Guernesey.Notre échappée kayak en Bretagne est plus locale. Avec Les Corsaires Malouins, rendez-vous le soir pourPuis, afin de déguster une bolée de cidre en regardant le jour décliner.L’intérêt est triple : pagayer au crépuscule au pied des rochers ; voir la cité fortifiée depuis le large ; et connaître l’histoire des îles malouines.né à Saint-Malo. Petit Bé est un rocher fortifié construit par Vauban au 17e siècle. Tout comme le Fort National, accessible à pied à marée basse (visites guidées).Au large se trouvent. La première est une réserve d’oiseaux. Elle abrite des vestiges de la dernière guerre. La deuxième accueille un fort militaire bâti aussi par Vauban pour protéger la ville.Les Corsaires Malouins ont plus d’une pagaie dans leur kayak : on peut aussi choisir un circuit autour des forts Vauban et une sortie de 6h à la découverte du milieu marin (huitriers pies, cormorans, peut-être phoques et dauphins)…