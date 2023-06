Blue Islands rouvre la ligne Rennes - Jersey

La liaison aérienne entre Rennes et l’île de Jersey a été opérée régulièrement depuis 1935. C’est la première ligne régulière historique de l’aéroport de Rennes Bretagne, et elle permet de hisser le Bretagne au rang de porte d’entrée des îles Anglo-normandes vers l’Europe continentale.



Cette ligne est rouverte pour la saison estivale, et elle permet de relier les deux destinations en environ 40 minutes. Elle permet aux voyageurs de se rendre facilement d’un point à l’autre, pour un weekend ou pour un séjour plus long.



La liaison sera effectuée deux fois par semaine, les lundis et les vendredis. Au plus fort de la saison estivale, du 10 juillet au 30 août, la compagnie aérienne augmentera le nombre de liaisons à 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis).



Cette ligne s’ajoute aux différentes connexions déjà opérées au delà des îles anglo-normandes, comme l’explique Chivoine Rem, directeur de l’aéroport Rennes Bretagne : “l es connexions proposées depuis Rennes Bretagne vers Bristol, Birmingham et Southampton par la compagnie Blue Islands permettent de renforcer les liens historiques unissant la Bretagne et l’Angleterre, en complément des 5 vols hebdomadaires opérés tout au long de l’été par la compagnie easyJet entre Rennes et Londres ”.