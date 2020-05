Rennes Bretagne : la Corse à l’honneur avec 3 nouvelles destinations

La Corse est à l’honneur avec 3 nouvelles destinations :



Rennes- Ajaccio du 4 juillet au 31 octobre tous les mardis et samedis

Rennes-Bastia du 3 juillet au 25 octobre tous les vendredis et dimanches

Rennes-Figari du 4 juillet au 31 octobre tous les mardis et samedis



La quatrième nouvelle destination est située dans le Sud-Ouest : Biarritz sera desservie à partir du 6 juillet jusqu’au 29 octobre tous les lundis et jeudis.



Volotea reprend aussi sa ligne vers Marseille, désormais opérée en A319, avec 4 fréquences par semaine en juillet puis 6 fréquences d’août à octobre.