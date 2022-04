En Bretagne, Rennes décroche son label de Destination Innovante Durable

- Déployer une gouvernance ouverte et transparente

o Inclure des parties prenantes locales dans la gouvernance de la destination, citoyens ou associations… (Illustration de Destination Rennes : Création du Conseil des Acteurs dès 2014).

o Mettre à la disposition des publics un état de l'offre touristique et des politiques publiques en matière d'innovation et de développement durable, mis à jour. (Illustration de Destination Rennes : Exploitation de l’office de tourisme).



- Favoriser la consommation responsable et lutter contre le gaspillage

o Favoriser les achats de produits durables, respectueux de l'environnement et socialement responsables (Illustration de Destination Rennes : Dans tous les appels d’offres publics lancés par Destination Rennes, le critère RSE représente une part importante dans le choix des parties prenantes).



o Réduire le gaspillage alimentaire et pratiquer le don alimentaire pour les surplus sur événement. (Illustration de Destination Rennes : une clause est indiquée dans les marchés publics référençant les traiteurs).



o Trier les déchets à la source selon 6 flux dans les lieux d'accueil et s'assurer de leur valorisation (papier, métal, plastique, verre, bois et moquette).

Illustration de Destination Rennes : 10 flux de déchets sont gérés au sein de la SPL : biodéchets, recyclable, ordures ménagères, papier, masques, DIB, D3E, cartouches d’imprimante, verre, déchets dangereux.



- Faire du tourisme un moteur de l'inclusion

o Faciliter l'accessibilité de la destination aux visiteurs en situation de handicap (Illustration de Destination Rennes : L’Office de Tourisme est en cours de labellisation Tourisme & Handicap).



- Impliquer les touristes, les professionnels et les organisateurs d'événements dans la dynamique durable

o Faire adhérer à un pacte d'engagements "durables" les socio-professionnels



o Valoriser les initiatives exemplaires de la chaîne d'accueil et sensibiliser et impliquer les touristes dans la démarche éco-responsable. (Illustration de Destination Rennes : Destination Rennes a lancé une charte d'engagement éco-responsable destiné aux acteurs professionnels du territoire, afin de les impliquer une démarche éco-responsable).