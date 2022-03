La Bretagne part à la (re)conquête des visiteurs touristiques étrangers

* Destination Cœur de Bretagne Kalon Breizh, Destination Rennes, OT de la Baie de Morlaix, OT du Léon, OT de Redon, OT Baie de Saint-Brieuc, OT de Carnac, OT Côte de Granit Rose, OT Dinard Côte d’Emeraude Tourisme, OT Guingamp Baie de Paimpol, OT La Baule Presqu’île de Guérande, OT de Perros-Guirec, OT de Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel, La Riviera Bretonne, Sensation Bretagne, OT de Quimper Cornouaille, Golfe du Morbihan Vannes Tourisme, Lamballe Terre et Mer Tourisme et Le Voyage à Nantes.

Les actions déployées par Tourisme Bretagne sont réalisées pour le compte d’un collectif qui mobilisent 19 territoires bretons*.Au plan national, Tourisme Bretagne a rejoint les 12 autres comités régionaux de tourisme et Atout France pour s’impliquer dans la campagne. La Région illustre bien le positionnement affirmé par la campagne sur le tourisme durable et une mise en valeur accentuée de l’art de vivre à la française.Un des objectifs des différentes campagnes lancées par Tourisme Bretagne est d’, notamment pour renouveler l’image auprès des primo visiteurs.Auxpar exemple, la cible des jeunes actifs sera approchée par une série de podcasts qui font la part belle à une Bretagne plus urbaine et patrimoniale.En, l’accent est toujours mis sur la gastronomie et le patrimoine mais aussi sur la valorisation d’une offre « nature » moins connue de ces clientèles.Sur le, Tourisme Bretagne a noué un partenariat avec Unilad Adventure , créateur de contenus communautaires auprès des jeunes actifs pour les rattacher à des souvenirs d’enfance et aux vacances familiales.Auprès des, le travail de promotion vise à valoriser l’offre touristique des villes et des petites cités avec un mix culture, gastronomie, musique, architecture & arts. Ou encore, sur le, la Bretagne dévoile aussi les atouts de ses territoires intérieurs pour cette clientèle traditionnellement très tournée vers des expériences littorales.L’autre objectif complémentaire est de contribuer à une meilleure répartition des flux dans l’espace et dans le temps pour inciter les visiteurs à découvrir la destination en toute saison.