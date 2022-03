La Bretagne lance une « Charte du voyageur » auprès de ses visiteurs

On ne partage bien que ce que l’on aime et on aime ce qu’on a appris à connaître et à aimer

Le beurre, pur produit salé emblématique de la Bretagne, a beaucoup de valeur aux yeux des Bretons… autant d’ailleurs que chaque visiteur. Ici, l’accueil est foncièrement chaleureux. Nous sommes heureux et fiers de partager cette destination où la qualité de vie reste préservée. L’océanographe Jean-Michel Cousteau aime à dire : «».