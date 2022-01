Tourisme Bretagne : nouveau programme pour « les RDV Pro » en 2022

Pour couvrir un large panel de problématiques,: 5 webinaires dédiés pour consolider sa stratégie commerciale (développement de la réservation en ligne, optimisation de sa distribution, accroissement de la vente additionnelle, captation des marchés étrangers…): 5 rendez-vous autour de témoignages, de retours d’expériences concrets et de solutions opérationnelles pour mettre en application l’économie circulaire au sein des structures.: 5 webinaires pour donner des clés afin de gagner en visibilité et travailler son image de marque.: 4 webinaires pour développer sa clientèle itinérante, un public en forte croissance.: 4 webinaires pour optimiser sa qualité d’accueil et de prestations et pour améliorer l’expérience client.: 3 webinaires autour des enjeux, de la promotion et de la mise en marché de la visite d’entreprise.: 3 webinaires autour des clés pour construire une stratégie digitale objectivée et efficace, et du partage des outils et des leviers à activer pour optimiser sa visibilité en ligne.: 6 webinaires pour mieux comprendre le marché du tourisme, les tendances et les attentes des clientèles (aspirations des Français, image et attractivité de la Bretagne, perception du tourisme par les Bretons, intention de départs des Français en Bretagne, employabilité dans le tourisme…).Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site de Tourisme Bretagne