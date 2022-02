Le CRT de Normandie prépare ses professionnels à mieux aborder la saison

Un programme dea été présenté sur le site du CRT de Normandie préparer les professionnels du tourisme à mieuxCes formations vont concerner les enjeux majeurs qui sont ressortis pendant la pandémie : un intérêt accru pouret, plus globalement, une recherche de solutions innovantes pour développer son activité.Voici le programme :• Lundi 21 février : Sensibilisation au Patrimoine de la Reconstruction »• Mardi 22 février matin : Faire face au déficit de RH dans le tourisme• Mardi 22 février après-midi : La Normandie à l’horizon 2100, résultats du GIEC Normand• Mercredi 23 février : Komoot, l’appli n°1 de planificateur et de navigation à vélo et en rando. Avec Matthieu Tordeur, l’aventurier normand• Jeudi 24 février matin : Valoriser ses chambres d’hôtel invendues avec Asaguest• Jeudi 24 février après-midi : Mettre en place une démarche RSE dans un site, Musée ou Office de Tourisme• Vendredi 25 février : Réussir avec les scolaires et répondre aux nouvelles attentes des sorties ou séjours éducatifsPour connaître chaque programme plus en détail et pour s’inscrire, il suffit de suivre le lien suivant