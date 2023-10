Bretagne : les Gorges du Stangala, le corridor sombre

Le sentier devient sente et la boue s’épaissit - chaussures de randonnée conseillées.



L’Odet s’élargit et blanchit sous la force du courant. Le chant de l’eau traduit une vivacité nouvelle. D’aussi haut que l’on regarde à travers les trouées végétales, le versant est tapissé de bois.



Quelques oiseaux chantent cette nature retrouvée. Une virginité pleine et entière, renforcée par l’absence d’autres promeneurs.



30 minutes suffisent à rejoindre l’autre passerelle, Meilh Poull. C’est là que les choses se corsent. Car plutôt que de continuer au ras de l’eau, il convient de quitter le thalweg pour l’apprécier dans son ensemble. En suivant depuis le pont le panneau marqué « Ar Stankoù 600 m », on s’y hisse en une dizaine de minutes.



A la borne, au sortir du vallon, faites un court crochet à gauche jusqu’à un panorama. Le point de vue embrase le sillon ondulant et ses versants feuillus. Point de falaises ici. De gorges, il ne reste que la douceur de la courbe.



En rejoignant le parking voisin, très fréquenté (c’est celui du Stangala, commune de Quimper), un autre point de vue, protégé d’une balustrade, confirme l’impression première : un vallon doux ; le sillon central de l’Odet dont on perçoit l’écho ; les pentes forestières où une maison de pierre, une seule, réussit à percer le rideau.



Nous sommes à moins de 10 kilomètres du centre-ville de Quimper…