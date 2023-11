Bretagne : Douarnenez, cité de la mer

Les grèves de 1924-1925 contre des salaires de misère et un travail éprouvant les propulsent sur le devant de la scène.En 1924, une femme est élue conseillère municipale. Syndicalistes, militantes, figures du monde associatif… dans cette cité, première municipalité communiste de France en 1921 (c’est la « ville rouge »), on dit que la carte du PC leur servait de marque page pour le missel à la messe…Protestation, religion : même hobby ! Hors les Halles, beaucoup de signes rappellent ces labeurs et croyances.Achevé en 1755, ce rustique lieu de culte dévoile, sculpté sur sa façade, un fou de Bassan, des poissons et une barque de pêche.Comment croire qu’il n’ait pas été construit pour les marins, à titre de protection divine ? Douarnenez n’a-t-elle pas perdu plus de 800 pêcheurs en mer entre le 19e et le 20e s. ?