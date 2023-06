La Région Bretagne se penche sur le profil de ses visiteurs

Les premiers résultats de l’étude Reflet font ressortir le poids du Tourisme pour la région.



L’observation de la saison passée, l’exploitation des enquêtes terrain sur 76 sites répartis sur l’ensemble du territoire, la participation de 250 partenaires (qui ont donné accès à leurs fichiers et permis de générer 40 000 questionnaires remplis par les visiteurs) donnent une liste de chiffres plutôt satisfaisante aux yeux des responsables touristiques territoriaux.



Le seuil des 109 millions de nuitées touristiques a été franchi l’an passé. Il correspond à un séjour moyen proche de 6 nuitées par touriste, sachant qu’une majorité des visiteurs qui franchissent les « frontières » bretonnes ne sont que des excursionnistes à la journée (93 millions enregistrés).



Les « vrais » touristes, résidant en hébergement marchand, ont dépensé plus de 6 milliards d’euros l’an passé, tandis que les excursionnistes n’ont laissé que 2 milliards dans les caisses bretonnes, auxquels on peut ajouter plus d’un milliard d’euros provenant de l’occupation et des investissements dans les résidences secondaires.