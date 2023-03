Quelles destinations françaises durables sont plébiscitées ?

Des résultats utiles pour la plateforme d’hébergement comme pour les professionnels du tourisme en général, car ils montrent que parfois l’offre n’est pas à la hauteur de la demande :



« Typiquement pour la Bretagne, il y a beaucoup de recherche et de résas, mais si on compare les réservations à l’offre disponible, on voit que les gens auraient besoin de bien plus » admet Guillaume Jouffre.



Sans doute GreenGo en tiendra compte pour améliorer son catalogue, mais c’est aussi un point intéressant pour les professionnels sur le territoire qui auraient tout intérêt à développer une offre durable.



Enfin, on note que la carte des préférences écoresponsables est très proche de celle des choix des touristes plus classiques : les littoraux sont toujours plébiscités, qu’il s’agisse de l’océan ou de la Méditerranée.



Rien d’étonnant, mais une certaine satisfaction d’y voir une certaine normalisation du tourisme durable, qui se calque de plus en plus sur l’offre globale de tourisme - à moins que ce ne soit l’inverse. Et là encore, un vrai signal pour que les professionnels continuent leur transition.