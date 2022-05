Guillaume est ingénieur de formation, diplômé de l'Ecole polytechnique, avec une fibre commerciale suite à un passage à la London School of Economics. Après un an et demi de conseil en innovation, notamment dans l'internet des objets, Guillaume rejoint Oliver Wyman, numéro 3 mondial du conseil en stratégie.



Consultant puis manager, il mène plus de 10 projets stratégiques pour des entreprises de moyenne à grande taille, se spécialisant dans l'optimisation des revenus au travers des volets commerciaux notamment (pricing, sales, marketing).



Il développe à cette occasion une expertise dans le secteur de la distribution alimentaire et non alimentaire, dans le secteur du paiement, et également dans le tourisme, où il élabore la stratégie touristique de réserves naturelles au Moyen Orient.



Fin 2019, il prend conscience de la criticité des enjeux climatiques, qui le pousse à regarder vers de nouveaux horizons afin d'agir. Le tourisme et ses 8% d'émissions mondiales de gaz à effet de serre l'attire en particulier.



Il devient en 2020 entrepreneur à impact dans le secteur, en lançant GreenGo avec 3 associés, une alternative écologiques aux grandes plateformes de réservation d'hébergement. Pour commencer en tout cas, avec une vision plus large sur le voyage bas carbone dans les années à venir.