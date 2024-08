Bilan été Bretagne : une saison difficile, un automne plein d'espoir

Les, notamment pour leur ambiance plus paisible après l'agitation du cœur de l'été et pour. Pour ces mêmes raisons, les mois de septembre et, de plus en plus, octobre, attirent un, en particulier des couples sans enfant, des jeunes familles, et des retraités.En septembre,, tandis qu'un tiers d'entre eux envisage de le faire pendant les vacances de la Toussaint. Les réservations pour les campings et les hébergements locatifs montrent déjàLes professionnels du tourisme bretons constatent également, avec 50% d'entre eux observant des niveaux de réservation similaires, voire supérieurs à ceux de 2023. Ces signes positifs laissent espérerPour soutenir cette arrière-saison et dans le cadre de sa stratégie de promouvoir la Bretagne comme une destination accessible toute l'année,(DOOH) en Île-de-France, complétée par une présence renforcée sur internet et les réseaux sociaux, afin d'