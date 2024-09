Vacances Bleues : un été 2024 référence ?

Les premiers chiffres pour 2025 vont dans ce sens. Paris a été vue sous son meilleur jour, et cela devrait stimuler la fréquentation pour les années à venir

Nous terminons l'été avec un Net Promoter Score (NPS) supérieur à 50, ce qui est un excellent indicateur de la satisfaction de nos clients

L', avec des prévisions de croissance de. Ce report d'activité, après un mois de juin compliqué à cause des Jeux Olympiques, devrait permettre à Vacances Bleues deDe plus, l'impact des Jeux Olympiques de Paris semble avoir donné, augurant une belle saison pour l'été 2025.", assure Franck Noël.La satisfaction client demeure. Le groupe a investi plus de 30 millions d’euros dans la rénovation de ses établissements ", se félicite le directeur commercial.Pour maintenir cette dynamique, Vacances Bleues, comme à Biarritz et à Menton, et à renforcer, avec un focus sur la formation de ses équipes.