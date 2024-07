Vacances Bleues va étendre son maillage en France 🔑

Le séminaire est une activité importante chez nous, elle représente une douzaine de millions sur les 87 millions d’euros de CA.



Plus de la moitié de nos produits sont en mesure d'accueillir du séminaire, du voyage d'affaires.



C'est un segment qui se porte très bien. Le seul bémol est que depuis le 15 juin, plus personne ne veut faire de réunion à Paris. Comme sur le loisir, c’est lié aux Jeux.



Il y aura sûrement un effet de rattrapage à la rentrée. Nous ne sommes pas inquiets.



L’événementiel est un axe que l’on veut développer, car nous avons un vrai savoir-faire sur le tourisme d'affaires et le séminaire. Après, il est clair que nous sommes avant tout une chaîne de loisirs.



Nous n'aurons pas de pur player, d'hôtels intégralement dédiés au domaine des affaires, parce que ce n'est pas notre vocation, notre histoire et notre métier initial.

Sur l'activité en France, on a bien vu effectivement après l'annonce de la dissolution un petit tassement du rythme de vente. Donc oui, il y avait un attentisme. Et du reste, j'évoquais un mois de juillet difficile, ça n'a pas contribué évidemment à arranger les choses.Après, les gens partent. Je pense que c'est juste un effet retard sur le moment de la réservation plus que sur la fréquentation. En tout cas, nous, on ne le constate pas, c'est très clair.On tend vers ça depuis une quinzaine d'années. Le Covid a accéléré cette tendance, de la même manière que les outils numériques parce qu'évidemment quand l'offre est pléthorique à tout moment, c'est plus facile d'improviser, de s'y prendre au dernier moment.C'est un élément structurant du comportement de nos clients aujourd'hui, en particulier sur les clientèles individuelles qui se décident de plus en plus tard.Ce n'est pas nouveau. C'est pour cela que nous travaillons au travers de nos outils informatiques sur cette capacité à réagir très vite d'une clientèle à l'autre.Autre constat : ce phénomène de dernière minute est applicable à la clientèle séminaire ou affaire.Avant, on avait des cycles de vente qui étaient en moyenne autour d'un mois et demi, deux mois. Aujourd'hui, nous avons des réservations pour des séminaires la semaine d'après, de façon très nombreuse.C'est vraiment un phénomène structurant. Il est irrémédiable. On ne reviendra pas en arrière là -dessus.Ça touche à un comportement en cohérence avec un comportement général de la part de nos clients qui demandent de plus en plus de liberté, d'autonomie, d'indépendance et qui supportent de moins en moins les éléments contraints, les horaires, etc. Tout ça aussi, ça influe sur la façon dont on travaille et les prestations qu'on livre.On essaye d'avoir des formules de plus en plus à la carte, de plus en plus souples, notamment par exemple de restauration, de réservation, de check-in, de check-out. Ça ressort du même phénomène de volonté de choisir, d'être libre, de choisir au dernier moment s'il le faut, etc.