Vacances Bleues poursuit la rénovation de son parc en 2025

En parallèle, Vacances Bleues poursuit un vaste programme deentamé en 2021, avec l’ambition d’avoir 80 % de ses établissements rénovés d’ici 2027. L’investissement total est estimé àParmi lesou à venir : la Villa Modigliani à Paris, dont la rénovation doit s’achever en mai 2025, les établissements Le Grand Large (Biarritz), Le Balmoral (Menton), l’Hôtel Orhoïtza (Hendaye), le Club Arc-en-Ciel (Les Karellis) et Keravel (Erdeven). Le groupe a également intégré trois nouveaux sites en un an, dont l’Hôtel Castel Luberon à Apt, et prévoit une ouverture sur lSur le volet commercial, Vacances Bleues poursuit la refonte de ses sites web jusqu’en 2026. Un nouveau programme de fidélité , le Cercle Bleu, a été mis en place pour structurer les avantages clients.En 2024, 12 établissements du groupe ont été distingués par le, et la note moyenne des clients sur la plateforme atteint 4,4/5.Enfin, le groupe met en avant sa politique de ressources humaines, reposant sur lasur le terrain. Cette approche lui a valu d’être désigné "Employeur préféré" par le magazine Capital en 2024 et 2025 (classement Statista).