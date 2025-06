Paris : Vacances Bleues transforme la Villa Modigliani

La "Villa Modigliani", hôtel du XIVe arrondissement de Paris (13, rue Delambre), vient de bénéficier d'une rénovation quasi complète, fort réussie.



A l'issue des deux ans de travaux -sans aucune fermeture-, les 101 chambres qui ont été repimpées avec un joli graphisme et des couleurs jaunes et noires pleines de peps, s'affichent comme des cocons chics et contemporains.



Le bar et la réception ont été relookés tout comme le restaurant tandis que les neuf salles de réunions repensées.



Enfin, la cour, très agréablement végétalisée, a gagné l'allure d'un patio intérieur peuplé de tables et chaises. Si l'on ajoute le jardin privatif arboré à l'arrière -souvent utilisé pour l'accueil de séminaires-, cet hôtel (doté d'un parking de 101 places !) fait, incontestablement, figure de havre de paix et de verdure, à deux pas de la gare Montparnasse.



Vacances Bleues qui a intégré cet hôtel dans son réseau depuis 1998, l'a inauguré, ce 24 juin 2025, après travaux.



Une étape importante. "Nous voulons faire de cette réalisation , a souligné Jérôme Vayr, un modèle de (notre) positionnement" , appelé à rester social et solidaire tout en devenant de plus en plus durable.



Notre positionnement de " milieu de gamme en fidélité à notre histoire se différencie par un standard de qualité plutôt élevé sur le marché du tourisme social et solidaire" , a toutefois insisté le Président du directoire de Vacances Bleues.