Vacances Bleues rouvre son tout premier village vacances

Situé au cœur des Alpes du Sud Les Horizons du Lac*** propose des hébergements confortables et variés, allant desTous les logements offrent une, garantissant un séjour ressourçant et proche de la nature pour tous les visiteurs. Les vacanciers peuvent choisir entre un séjour en demi-pension ou en pension complète dans les chambres, ou opter pour laLea également été rénové pour offrir un cadre agréable aux visiteurs souhaitant découvrir des saveurs locales et saisonnières, accompagnées d'une sélection de vins bio et de boissons artisanales.Les installations sur place sont conçues pour. L'espace bien-être comprend un spa, une piscine extérieure chauffée avec vue panoramique, un sauna, un hammam, un solarium et une salle de musculation. Dessont proposées plusieurs fois par semaine. Les vacanciers les plus sportifs peuvent également profiter de VTT électriques et d'un terrain de tennis.