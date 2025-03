Vacances Bleues reprend le Club Keravel en Bretagne

Ce lieu est idéal pour l'organisation de mariages, réceptions et tout type d'événements professionnels ou privés

Le Club Keravel s'étend sur 10 hectares et propose une variété d'hébergements, incluant. Cette diversité permet d'accueillir une clientèle variée, allant des familles aux couples, en passant par les seniors, les groupes, et les professionnels organisant des événements.Le site est situé à seulement, accessible par un chemin traversant les dunes. Sa proximité avec le site mégalithique de Carnac constitue un atout pour les amateurs de nature et de patrimoine. Le club dispose d'un espace aquatique comprenant une, des toboggans et une pataugeoire. On y trouve également des terrains de tennis, des terrains multisports, un parcours de santé et un mini-golf.Leabrite également un spa "Le Triskel" de 900 m², accessible aux résidents et à la clientèle extérieure. Il comprend une. Le site dispose de 5 espaces de restauration d'une capacité totale de 300 couverts, d'un auditorium de 450 places et de 10 salles de réunion modulables constituant un espace Affaires de 1 100 m². "", précise le communiqué.