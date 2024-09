Bretagne : Molène, la minuscule du Ponant

petit

Nous le suivons de loin vers le Roëlen, où un rocher un peu plus haut que les autres – l’île culmine à 26 m - dégage la vue sur Ouessant, les ilots et la ligne de toits gris du village de Molène, surmontée de la flèche de l’église Saint-Ronan.Cap sur le bourg, en bouclant le tour par une ribine (sentier) et la statue Notre-Dame-du-Bon-Retour. Il reste à voir l’église, son cimetière des Anglais et le musée du Drummond Castle . Ce «» Titanic breton a fait connaître Molène et ses habitants bien au-delà de la région. Lorsque ce paquebot britannique coule en 1896 dans le passage du Fromveur, après avoir heurté des récifs, il fait nuit.Le lendemain, les Molénais mesurent l’ampleur de la catastrophe : les pêcheurs découvrent des débris et des corps flottant à la surface. Bilan : 242 victimes ; 3 survivants. Les habitants repêchent les corps, les veillent, donnent leurs draps, toiles de matelas et voiles de bateaux pour servir de linceuls. 29 seront inhumés au cimetière, émouvant carré de tombes à petites croix grises.En remerciement, l’Angleterre offre à Molène un ciboire et une horloge dédicacée. Une histoire racontée dans le charme rétro de ce musée. En sortant, il sera encore temps de découvrir les fresques de l’Abri Roussin, le calvaire, le sémaphore, les fours à soude – utilisés jadis pour brûler le goémon…Tout un petit patrimoine témoin d’une économie de subsistance et d’entraide tournée vers l’océan.