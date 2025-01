Tourisme en Bretagne : des résultats encourageants en 2024

En 2024, la, bien que cette période accuse une baisse de 6 % par rapport à 2023. À l’inverse, levalidant les efforts régionaux pour étaler les flux touristiques et encourager l’emploi à l’année.Côté clientèles,. Si les visiteurs franciliens représentent 29 % des nuitées, les régions Bretagne , Pays de la Loire et Normandie totalisent ensemble 36 % de la fréquentation. La clientèle étrangère, bien qu’en baisse de 2 % par rapport à 2023, reste supérieure de 7 % à celle de 2022. Les touristes allemands (28 %), britanniques (18 %), belges et néerlandais (9 %) dominent toujours, tandis que les arrivées en provenance d’Espagne et d’Italie sont en hausse, soutenues par de nouvelles liaisons aériennes depuis Brest.En termes d’hébergement, les(-4 %) et campings (-6 %) ont été, principalement à cause des conditions météorologiques. En revanche, lesde 6 % en jours loués, malgré un recul du taux d’occupation, signe d’une augmentation rapide de l’offre. Enfin, la restauration et les loisirs ont souffert d’une saison mitigée, impactée par des arbitrages économiques défavorables.