Les Rencontres du Tourisme de Bretagne explorent l’innovation

Les RTB 2024 exploreront trois axes majeurs pour repenser le développement touristique : les imaginaires positifs, l’ethno-inspiration et le biomimétisme. Ces thématiques visent à répondre aux défis contemporains en imaginant des modèles inspirés par le patrimoine culturel, les usages passés et les mécanismes naturels. L’objectif est de rendre la transition touristique désirable et opérationnelle, tout en tenant compte des enjeux écologiques et sociaux.



Le programme prévoit 16 sessions interactives, incluant conférences, ateliers, table-rondes et défis d’experts. Ces formats participatifs permettront de partager des retours d’expériences concrets et d’ouvrir de nouveaux champs de réflexion. Une nouveauté cette année : les « Off des RTB », avec des retransmissions en direct pour permettre une participation à distance.