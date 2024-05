Véloroutes : une popularité croissante en Bretagne

Chacun desoffre une expérience unique, avec des caractéristiques géographiques spécifiques, des villes traversées et des aménagements adaptés. Leur fréquentation varie en fonction de ces particularités : les itinérants sont plus nombreux sur les(La Vélodyssée et La Vélomaritime), les touristes préfèrent les, tandis que les trajets utilitaires sont favorisés sur les axes urbains.Les retombées économiques directes des itinéraires cyclables bretons ont été estimées à, dont les trois quarts sont attribuables à la pratique du vélo. Si l'on inclut tous les usagers, qu'ils aient spécifiquement choisi ces itinéraires ou non, ce chiffre atteintCependant, les dépenses varient considérablement en fonction des profils et des pratiques : alors que lades locaux et des excursionnistes nelors de leurs sorties (85 % des cyclistes et 93 % des piétons), les cyclistes itinérants ont unLe développement des véloroutes en Bretagne, et leur adoption par les habitants et les visiteurs, entraînent de nombreux avantages sur les plans environnemental . Cela se traduit par une déconcentration des flux touristiques dans le temps et l'espace, unesur le territoire, une réduction de l'empreinte carbone liée à la mobilité, une plus grande mixité sociale et une amélioration de la santé.Ces aspects sont en accord avec la