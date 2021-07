Le tourisme vert en Bretagne par Kaouann

Nous sommes une agence de voyages réceptive implantée sur le port de Dinan et spécialisée dans la découverte douce, durable et dynamique de la Bretagne. Fort d’une expérience d’une douzaine d’années dans le tourisme sportif,

nous concevons des circuits à base de randonnée pédestre et de vélo principalement dans le nord de la région.



Notre offre s’adresse à un public désireux de prendre le temps de voyager afin de découvrir les multiples facettes de notre belle région, que ce soit le patrimoine naturel, culturel, gastronomique… Nous nous adressons à une clientèle individuelle comme à une clientèle de groupe avec des circuits allant de 2 jours à une semaine. Tous nos circuits sont élaborés par nos soins et chaque itinéraire a été entièrement testé par notre équipe. Ce contact permanent avec le terrain nous permet d’être très réactif et d’avoir la possibilité d’adapter tous les séjours existants mais surtout de proposer des voyages sur-mesure.



Nous sommes engagés dans une démarche de développement durable depuis le début de notre activité. Tous nos circuits sont accessibles depuis une gare, les activités de loisirs motorisées sont proscrites et nous compensons l’intégralité des émissions de carbone de nos clients. Ces valeurs sont de plus en plus recherchées aujourd’hui car les voyageurs veulent donner du sens à leur manière de voyager.