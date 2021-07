Ty-Win: 500 offres France à portée de clic

Funbreizh est une agence de voyages réceptive et évènementielle qui fait du Grand Ouest de la France, la destination privilégiée de tous ses voyages.



Elle produit et commercialise, en direct ou via son réseau de revendeurs, une large gamme de voyages pour les particuliers, les groupes ou les entreprises.



Nous proposons aux agences, T.O, hôtels et autres prescripteurs, autant de programmes clé en main, de voyages sur-mesure, de Box Voyages et d’événements qu’il est possible de concevoir en Bretagne, Normandie et Pays de Loire



Notre département Mice est également à votre disposition pour organiser et orchestrer des séminaires en présentiel ou en digital, avec toute une gamme d’activités de cohésion et de Team Building exclusifs, produits par notre équipe.





Spécialiste de la destination Grand Ouest depuis 2009, notre équipe bretonne, toujours joyeuse et optimiste, vous accompagne dans des escapades authentiques et humaines à vivre, à offrir et à partager.





Nouveauté 2021 : Funbreizh a lancé un nouveau projet collectif en créant une technologie partagée : Ty-Win. Celle-ci permet à tous les acteurs de la chaîne touristique de commercialiser simplement et efficacement la destination France.