Dépaysez-vous en Bretagne Episode 1 – Se mettre au vert

Bleu iodé, la Bretagne ? Forcément ! Mais… avec son camaïeu de verts, c’est aussi une terre de plaisirs nature et de ressourcement sans pareille !

Rédigé par Comité Régional du tourisme de Bretagne le Lundi 22 Juin 2020

Au-delà de ses kilomètres de côtes, une mosaïque d’univers, un territoire multiple se découvre. Celui de ses parcs et jardins florissants, de ses châteaux de légende, de ses véloroutes et voies vertes où se balader tranquille, en immersion dans la nature. Un bol d’air extraordinaire, une biodiversité étonnante et des paysages puissants pour des escapades différentes, loin du tumulte : C’est cette Bretagne où souffle un vent de liberté que nous vous invitons à explorer.

- 3 Parcs Naturels Régionaux et 1 parc naturel marin

- 3 sites labellisés « Grands sites de France »

- Plus de 4000 châteaux et manoirs

- 22 jardins labellisés « Jardin remarquable en Bretagne »

- 11 000 km de sentiers pédestres balisés

- 9 Véloroutes et voies vertes offrant un maillage de 2000 km



Escales de charme et d’histoire le long du canal Pour quelques jours ou quelques heures, bienvenue dans des écrins de quiétude partagée : les voies navigables de Bretagne. Un ruban de 600 km où tout invite à changer de rythme.

Pour en profiter au mieux, loin des voitures et dans l’insouciance pure, plusieurs possibilités : le vélo sur les chemins de halage, le kayak – avec de belles sensations en prime sur les fameuses glissières de Glomel… Ou bien, changement de perspective toutes, en house boat. A 8 km/h en vitesse de croisière, larguez les amarres à la découverte d’une Bretagne nature et aventure ! En chemin, écluses, châteaux, Petites Cités de Caractère® et Villes d’art vous invitent à des pauses insolites au charme fou. Tournez des pages d’histoire médiévales, impériales, goûtez les plaisirs d’un petit tour au marché, chez les artisans d’art… C’est parti pour la dolce vita à la bretonne !



C’est un jardin extraordinaire… un jardin immense et d’une rare diversité.

Plutôt parcs à l’anglaise, à l’italienne, jardins d’eau, ou à la française ? Paysages champêtres, exotiques – tels ceux du Jardin Delaselle sur l’île de Batz. Tout ça à la fois ? Au gré de vos pas, de vos envies, ambiances et explosions de couleurs jouent avec vos sens.

Humez, fondez pour les jeux d’eau, les perspectives : marins et voyageurs ont implanté là des essences venues des quatre coins du monde, acclimatées grâce à un climat doux et des sols propices. De La Roche-Jagu à Daoulas, manoirs, châteaux ou abbayes ne sont jamais loin, perles déposées sur des écrins de charme. Pour se perdre, se cacher, buller, rêver… en vert et contre tout !



On reprend son souffle sur des terres de légende Vous rêvez décompression, grands espaces ? Dans ses forêts, ses grands sites et parcs naturels, puisez l’énergie de la Bretagne !

Des territoires préservés pour marcher, s’évader, se laisser surprendre. Promenez-vous dans les bois… oui, mais peuplés de merveilleux.

A l’image de Brocéliande, magique pour des randonnées enchantées en famille, où des châteaux dorment sous les lacs… ou bien l’inverse (Comper) ! Où les fontaines rajeunissent ceux qui s’y baignent, où des arbres hors d’âge vous font profiter de leur force tranquille. Quant aux parcs naturels et grands sites, de pointe (du Raz) en cap (Fréhel), ils offrent avec leurs panoramas à 360° un réservoir inépuisable de découvertes à faire à pied. De massifs dunaires, de landes, de prairies à sillonner… Lâchez prise dans une Bretagne 100% nature !



Sur deux roues, renouer avec la liberté lac de Guerlédan, niché dans les terres vallonnées de la « petite Suisse bretonne », ce ne sont pas les chemins et véloroutes qui vont manquer pour vous oxygéner ! Deux grands itinéraires iodés feront souffler du vent dans vos mollets : La

Pas besoin de foncer à un rythme effréné, toutes deux se prêtent bien mieux à une découverte du littoral en mode pédale douce… La voilà toute trouvée, votre odyssée de l’été !



Pour tout connaitre sur la Bretagne :

Contact Pour toute information, conseils, contenus, photothèque... contacter Armelle Floc’h, responsable de la promotion commerciale au CRT Bretagne.



Email : a-floch@tourismebretagne.com

Téléphone : 02 99 28 44 59



