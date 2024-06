Vacances Bleues ajoute un nouvel hôtel à son portefeuille !

ces chiffres confirment la solidité des fondamentaux du groupe en termes de commercialisation et de rentabilité. Ces résultats sont les premiers impacts visibles du programme de rénovation initié en 2021

Cette reprise s'inscrit dans la phase de développement du Groupe, rendue possible par ses résultats financiers.affiche un résultat d'exploitation de plus de, dopé par la vente d'un hôtel, enregistrant pourAvec une croissance du chiffre d'affaires de, la dynamique commerciale de l'opérateur marseillais se maintient.Selon Jérôme Vayr, Président du directoire du groupe, "."En plus de cette acquisition, les résultats positifs du groupe permettent de poursuivreet d'annoncer la livraison complète de travaux sur ses sites : Belle Plagne 2100, l'hôtel Le Royal à Nice sur la promenade des Anglais, les Jardins de l'Atlantique près des Sables d'Olonne, et la Villa Modigliani à Montparnasse, Paris.