Vacances Bleues voit l’avenir en rose et relance ses investissements

De nouveaux modes d’organisation du travail

Un plan de logement et fidélisation des saisonniers

Une révision de la rémunération et le partage de la valeur

C'est également la proposition de plus de 120 voyages responsables dans le monde : croisières, escapades, circuits touristiques et solidaires.. Le groupe prévoit, en 2023 et en 2024, de s’ouvrir davantage à d’éventuelles opportunités de développement.L’entreprise s’est félicitée l’an passé d’avoir reçu le label « Marque préférée des Français ». Elle a aussi été classé au palmarès Capital des entreprises engagées pour la diversité dans le secteur du tourisme.Dans un contexte où le recrutement et la fidélisation des équipes est vital pour assurer les opérations, Vacances Bleues travaille sa marque employeur à travers un programme d’attractivité et de fidélisation des équipes qui comprend :Côté clients, Vacances Bleues poursuit son virage digital ambitieux via un site internet entièrement rénové et un nouveau CRM.