Tourisme : Vacances Bleues s'attaque à la semaine de 4 jours !

Nous allons rénover des adresses et accueillir sans doute 2 nouveaux lieux dans ce laps de temps. Nous investissons aussi dans le digital et la RSE, pour rendre notre parc plus responsable au niveau de l'environnement,

Il suffit de regarder où nous ne sommes pas ou peu présents, comme la région Languedoc-Roussillon, en sortie de Camargue, Montpellier et Cap-d 'Agde. Collioure aussi nous intéresse, tout comme le Nord-est, l'Alsace, la Normandie et la Bretagne Nord.



Nous étudions tout,

Et si Vacances Bleues a fait du social un dossier important, ce n'est le seul chapitre ouvert en 2022.Après avoir mené à bien une recapitalisation, de l'ordre de 8 millions d'euros, rendue possible par l'association et avec l'aide de la Caisse des Dépôts, le groupe hôtelier a pu dégager une enveloppe d'investissement de l'ordre de 34 millions d'euros.Une somme qui sera injectée sur 5 ans en très large partie utilisée" dévoile le responsable.Concernant les deux prochaines intégrations au parc hôtelier et de résidences, la sélection est très stricte.Les équipes du groupe ne feront pas n'importe quoi. L'établissement doit répondre au positionnement (lieu d'exception et destination premium), tout en étant complémentaire avec l'offre existante et dans une taille raisonnable entre 80 et 200 unités.Les dossiers sont nombreux à arriver sur le bureau de Jérôme Vayr, mais Franck Noël, directeur commercial de Vacances Bleues." résume le directeur commercial et marketing de cadrer la recherche d'expansion.Le Graal serait de s'implanter à Marseille, sauf que le marché manque d'opportunités dans cette ville.Deux affaires ont échappé à Vacances Bleues en Bretagne et Alsace, mais la patience est une qualité, dans ce monde trop pressé. Pour s'adapter justement aux clients actuels, le digital n'a pas été mis de côté (2 à 3 millions d'euros investis).