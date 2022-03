Vacances Bleues dévoile sa nouvelle plateforme de marque

se veut positif et contemporain : une typographie originale statutaire fait écho à la qualité des établissements. Elle est associée à un symbole du cœur pour raconter la sensibilité de la marque, son attachement au respect de l’humain et de l’environnement. Son univers coloriel et iconographique traduit son caractère enjoué et optimiste

elle apporte ainsi de la fraîcheur et de la spontanéité aux brochures du groupe Vacances Bleues ainsi que, dès l’automne prochain, au site internet de la marque »,

L’agence Léon Travel and Tourism a accompagné la réflexion de Vacances Bleues tout au long de l’année 2021 pour revisiter sa communication etDans le prolongement de sa signature de marque, « des lieux & des liens », uneont été créés.Le nouveau logo de Vacances Bleues «», indique le Groupe dans un communiqué.La nouvelle charte graphique se veut plus complice et chaleureuse : «justifie l’agence de communication.