Les colonies de vacances sont-elles en péril ? [ABO]

Les collectivités territoriales sont des financeurs importants de tout ce qui touche à l'éducation populaire et donc aux colonies de vacances.



Les collectivités seront amenées à faire des choix, certaines d'entre elles ont déjà commencé à en faire sur leurs compétences non obligatoires, dont nous faisons partie.



Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de chiffrer les réductions de subventions, car les décisions sont en train d'être prises

Des milliers d'enfants et de jeunes, mais aussi de moins jeunes seront impactés, ils ne pourront plus bénéficier des services proposés par ces associations.



Vous avez la problématique économique, mais aussi celle de l'attractivité des colonies. Celles-ci doivent aussi se transformer, en proposant des offres plus dans l'air du temps.



Le soutien fort de l'Etat est essentiel, notamment sur la mise en valeur des colonies.



Puis nous demandons que l'existant soit maintenu, comme le pass' colo. Pour sa première année, l'initiative n'a pas vraiment bien fonctionné, elle doit être maintenue, renforcée et consolidée.



Nous souhaitons depuis quelques mois déjà qu'une conférence des financeurs soit organisée, pour modéliser le financement des colonies de vacances et des loisirs,

Il a notamment dû faire des efforts pour rassurer les marchés et partenaires européens et il en demande aussi aux collectivités territoriales. En tout, 7 milliards d'euros de réductions ont été demandés aux acteurs locaux." poursuit le délégué général d'Hexopée.Il faut sans doute s'attendre à une baisse notable de l'effort des territoires pour le tourisme social, dans les semaines et mois à venir." poursuit-il.Ces besoins ont été transmis à Marie Barsacq, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, sans réel retour pour le moment.