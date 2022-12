Colonies de vacances : "Il faut sans cesse repartir au combat" 🔑

Commençons par le négatif. Pour Michelle Demessine, présidente de l’UNAT et Louise Fénelon, présidente de la commission vacances, les colonies de vacances sont affectées par les maux conjoncturels et structurels propres au secteur du tourisme.



Bien évidemment, la pandémie a profondément affecté les départs en 2020 et 2021 qui, entre janvier 2020 et janvier 2022 sont passés de 15% à 9% sur l’ensemble de la population de 5 à 19 ans. Soit à peine plus de 800 000 départs contre plus d’1.4 million une année normale comme 2018/19.



Un délitement considérable qui ne sera sans doute pas rattrapé la saison prochaine. Par ailleurs, le secteur semble toujours pâtir du manque de reconnaissance de la part des pouvoirs publics.



Certes, pendant la période critique, les aides de l’État ont permis à beaucoup d’entreprises de survivre et, comme l’indique Michelle Demessine, « il y a un mieux. Mais, la partie n’est jamais totalement gagnée, et il faut sans cesse repartir au combat pour sauvegarder un mode de vacances essentiel pour beaucoup d’enfants. Notamment les moins favorisés mais aussi les enfants issus de la classe moyenne dont les parents ne reçoivent pas d’aides ».



Le problème des aides étant lâché, qu’en est-il ? Comme il y a trente ans et comme il y a vingt ans et comme toujours… Oui, les séjours pour jeunes ont un prix qui dépasse le budget des familles n’ayant accès ni aux chèques-vacances, ni aux aides des comités d’entreprise ou de la Cnav et autres mairies.



D’ailleurs, à ce sujet, déplore l’ex ministre du Tourisme, « il serait grand temps de mettre en place un guichet unique pour faciliter l’accès aux aides ». Une antienne sur laquelle l’on n’intervient toujours pas et qui barre la route des vacances à de nombreux enfants.