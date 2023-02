Vacances pour Tous : "les colos apprenantes ont provoqué un engouement pour les colonies de vacances" 🔑

Nous testons justement avec ce partenaire une co-construction accrue avec l’équipe d’animation et les jeunes inscrits plus tĂŽt. A l’intĂ©rieur d’un cadre qui comprend les dates, l’hĂ©bergement et le mode de transport, avec quelques visites qui nous semblent incontournables, ils peuvent se manifester sur les dĂ©couvertes et les activitĂ©s souhaitĂ©es. On ne livre plus de clef en main.

Nous sommes avec des tranches d’ñge : 12-14 et 15-17 ans, qui sont dĂ©jĂ plus matures. Je constate que les jeunes ont envie de s’engager.



On ressent Ă tous les niveaux une quĂȘte de sens pendant leurs vacances et on ne peut que les pousser dans cette direction. Nous voudrions aller encore plus loin dans des projets solidaires, mais il faut lever des difficultĂ©s techniques.



On sent que l’empreinte carbone les interpelle. Nous travaillons activement avec la SNCF pour proposer des modes de transport les plus doux.