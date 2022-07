Emploi : les colonies de vacances peinent à recruter des animateurs 🔑

Nos « jolies colonies de vacances » n’attirent plus les animateurs. Des difficultés de recrutement, qui impactent les professionnels du secteur.



« 400 enfants sont concernés par une annulation de séjour faute d’équipe normalement constituée. La grosse majorité sera reportée sur d’autres séjours » , expose Benoît Fontaine, directeur du service vacances de la Ligue de l'enseignement et sa marque Vacances pour tous, qui fera partir 18 000 enfants en colonie cet été.



« Nous estimons manquer d’une quarantaine d’animatrices, animateurs et directeurs. Une partie de l’encadrement fait défaut et le taux d’encadrement nécessaire ne permet pas de maintenir le séjour » , complète-t-il.



Même son de cloche au sein de l’Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et formation en langues (Unosel). « Nos membres labellisés sont tous touchés par les problèmes de recrutement d'animateurs et de directeurs de séjours, mais aussi cuisiniers, surveillants de baignade, personnel d'entretien… » , affirme Sabine Bonnaud, déléguée générale de l'Unosel.



« Plusieurs organismes ont dû arrêter leurs ventes prématurément, pour limiter le nombre d'encadrants nécessaire. Il y a donc un manque à gagner certain », complète-t-elle.



Antoine Bretin, directeur des séjours jeunes chez Verdié Hello, le confirme : « Il est plus difficile que les années précédentes de recruter des BAFA et BAFD. Cependant, nous sommes un peu moins impactés que les acteurs de la colonie de vacances en France. Nos séjours à l’étranger sont plus attractifs pour les animateurs. Autre avantage : les exigences réglementaires sur les BAFA et BAFD sont moins importantes sur les séjours linguistiques à l’étranger que sur les colonies. »



Cet été, chez Verdié Hello 350 animateurs seront recrutés. Il reste moins d’une dizaine de postes vacants pour le mois d’août. Pour le moment, aucun séjour n’a été annulé.