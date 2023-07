Unat: "Les vacances sont un levier fort de cohésion sociale"

TourMaG.com - L’étude évoque les aides sociales et les aides publiques, quelles sont les solutions selon l’Unat ?



Cécile Cottereau : Encore une fois, il est essentiel de ne pas oublier les classes moyennes.



Avec les chèques vacances, on a un très beau modèle spécifique à la France qu’il nous faut préserver et élargir aux TPS / PME qui y ont moins accès que les autres.



Il y a peut-être aussi des pistes à aller explorer pour s’adapter aux changements du monde du travail (travailleurs indépendants, uberisation...). Mais pour le moment, on se concentre sur les salariés, qui sont l’énorme majorité et donc le meilleur levier pour avoir un impact réel.



L’Unat propose aussi de renforcer les aides sociales, pour les ouvrir à un public plus large : les plus pauvres certes, mais aussi les classes moyennes. Il faudra aussi travailler sur le déficit de notoriété et la complexité, par exemple en mettant toutes les informations sur une plateforme unique.



Plus important encore : accompagner l’accès. Mieux former les professionnels, s’appuyer sur des associations spécialisées… Ça n’a l’air de rien quand on a l’habitude, mais partir en vacances, quand on ne l’a jamais fait, demande une vraie organisation.



Enfin, on souhaite une vraie politique tournée vers les associations : il y a un enjeu d’adaptation de nos résidences, nos centres etc. aux contraintes de développement durable, on a besoin d’appui.