UNAT : Cécile Cottereau succède à Simon Thirot

Cécile Cottereau succède à Simon Thirot au poste de déléguée générale de l'UNAT. Cécile Cottereau commence sa carrière au conseil économique social et environnemental de Bretagne en 2005 en tant que conseillère technique.Deux ans après, elle rejoint la, où elle occupe différentes fonctions. Nommée responsable du Secrétariat Général de la CFDT en 2018, elle exerce cette mission jusqu’en avril 2023.Cécile Cottereau est titulaire d’un master recherche Acteurs et Espaces Publics en Europe et d’un master professionnel Expertise de l’Action Publique Territoriale/politique de l’emploi, à l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes., au sein de l’Union Nationale des Associations de Tourisme et Plein Air présidé par Michelle Demessine depuis 2014.