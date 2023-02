Simon Thirot : "Les vacances pour tous sont un enjeu politique et social" 🔑

TourMaG.com - Le secteur a un grand besoin de mutation, aussi bien au niveau de la digitalisation et du tourisme durable. Vous aviez remarqué des manquements du secteur sur certains points ?



Simon Thirot : Le sujet de l'attractivité des métiers était sous-estimé pendant longtemps et la covid-19 l'a mis en exergue de façon brutale.



Il manque environ 300 000 salariés dans l'hÎtellerie. Dans l'événementiel entre 20 et 30% des salariés ont quitté le secteur. A un moment donné, il devient important d'accompagner les filiÚres du tourisme dans la structuration de la formation initiale et continue, pour attirer les talents et les fidéliser.



Nous parlons d'un secteur qui a historiquement eu la promesse de l'ascenseur social pour les salariĂ©s, en entrant au bar pour terminer Ă la direction d'un Ă©tablissement ou mĂȘme d'un Groupe. Le secteur doit renouer avec cette promesse.



Il n'existe plus beaucoup de secteurs permettant à des jeunes n'ayant pas fait les études nécessaires de pouvoir évoluer rapidement dans la hiérarchie et se construire une carriÚre solide.



La formation est pour moi, un point-clé.



TourMaG.com - Vous avez étudié le business-modÚle des entreprises du secteur. Dans le tourisme, la question de la marge et de la rentabilité est devenue clé, d'autant plus avec les PGE souscrits durant le covid...



Simon Thirot : Il y a des choses Ă revoir au niveau des structurations financiĂšres.



C'est une branche qui nécessite des investissements importants et réguliers, tout en générant des marges parfois faibles. Nous avons besoin d'avoir des investisseurs ayant des convictions fortes, pour accompagner les entreprises dans leurs besoins en investissement.



Ensuite dans la structure financiÚre des entreprises, il faut faire en sorte qu'elles puissent continuer à investir en gérant intelligemment leurs dettes, c'est un gros enjeu.



En sortie de crise, vous avez des entreprises qui doivent rembourser leurs PGE, tout en ayant besoin d'investir.