Occitanie : qu'est ce que le fonds Occ’Ygène en faveur du tourisme social et solidaire ?

Elle lance un fonds Occ’Ygène pour financer un ensemble d’initiatives vers les familles et les jeunes

La Région Occitanie est déjà très impliquée dans le tourisme social et solidaire avec plus de 300 hébergements, soit plus de 37 000 lits. Elle franchit un pas de plus à travers la carte Occ’Ygène et d’autres initiatives rendues possible via le lancement du fonds Occ’Ygène.

Rédigé par Bruno Courtin le Mardi 4 Avril 2023

