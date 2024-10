Yelloh! Village et le CRTL officialisent un partenariat

Yelloh! Village est un modèle d’excellence et d’attractivité sur le marché européen et je relève avec plaisir que 40% des nuitées du groupe Yelloh! Village sont comptabilisées en basse saison

cette nouvelle collaboration avec un grand groupe privé né en Occitanie ; un partenariat qui prend tout son sens aujourd’hui alors qu’il est désormais acté que pour tirer au mieux profit des bénéfices d’un tourisme partagé entre visiteurs et habitants, il est nécessaire d’étaler et d’accroître les séjours sur les ailes de saison

Dans le cadre de ce partenariat, le CRTL mettra en avant les établissements Yelloh! Village sur une page dédiée de son site internet , avec un. Yelloh! Village bénéficiera également d’une visibilité accrue sur les différents supports de communication du CRTL, tels queÀ partir du mois d’octobre, Yelloh! Village promouvra la destination Occitanie Sud de France auprès des visiteurs de son site internet et de ses clients, via. Cela inclut notamment le Yelloh! Pass, distribué dans chaque camping et remis aux clients pendant leur séjour. De plus, certains contenus du site voyage-occitanie.com seront intégrés à, utilisée par les clients avant et pendant leur séjour.Le CRTL, chargé de promouvoir le tourisme en Occitanie, a enregistré, plaçant la région au 4ème rang des destinations touristiques françaises, et première destination pour les vacanciers français. Parmi les visiteurs étrangers, lesarrivent en tête, suivis deset des, avec une préférence marquée pour l’hôtellerie de plein air, notamment sur le littoral. Le secteur touristique représente, en faisant la» précise, qui se réjouit de «».