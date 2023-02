Sondage : 87 % des Français envisagent un séjour dans l’Hexagone en 2023

Voyager avec son animal de compagnie est une tendance un peu plus forte chaque année et représente une réelle attente du marché.



Presque 20% des interrogés ont ainsi confirmé leur désir de partir avec leur animal de compagnie. Ce sont majoritairement des propriétaires de chiens (80%) qui souhaitent voyager avec leur compagnon à quatre pattes. Le chien est aujourd’hui un membre à part entière de la famille qui revendique le droit de voyager avec lui.



D’ailleurs, dans la plupart des résidences Vacancéole, les animaux sont les bienvenus.



*Questionnaire administré en ligne du 15 au 31 décembre 2022 auprès d’une population âgée de 18 ans et plus, 1828 répondants, clients Vacancéole au cours des 10 dernières années.