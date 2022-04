Intentions de départ en vacances des Français, réservations de l’été en hausse

D’après l’enquête de G2A Consulting, 63% des Français envisagent de partir en vacances cet été 2022, contre seulement 35% l’année dernière à la même date. L’allégement des restrictions liées à la crise sanitaire ce printemps permet aux Français de se projeter à nouveau et de commencer à organiser leurs séjours.



63% des partants privilégieront des vacances balnéaires.



La montagne et la campagne arrivent ensuite à égalité avec 14% des intentions de départ chacun. 62% des Français consacreront le même budget qu’habituellement à leurs vacances mais plus d’un quart (27%) envisagent de dépenser plus pour leurs vacances estivales 2022.