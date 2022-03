Appli mobile TourMaG



Retour sur l'événement groupes Destination Occitanie 8 éductours en région et 1 workshop à Toulouse du 12 au 14 mars 2022

Organisé tous les 2 ans par le CRTL, depuis une quinzaine d’année, cet événement de référence pour les professionnels du tourisme de groupes a pour but de mettre en relation les entreprises touristiques de la région et les organisateurs de voyages de groupes afin de favoriser la mise en marché des circuits et produits. Cette opération de promotion vise les voyagistes français et francophones, les principaux comités d’entreprises de proximité, ainsi que les associations de nouveaux arrivants.

Rédigé par CRTL Occitanie le Dimanche 27 Mars 2022

4 temps forts, du 12 au 14 mars 2022 :



● 8 éductours organisés dans toute la région en partenariat avec les départements en lien avec leurs offices de tourisme

● Une soirée networking organisée au Casino Barrière de Toulouse

● Une visite guidée de Toulouse, ville d’accueil du workshop

● Un workshop aux Espaces Vanel avec rendez-vous pré-programmés : près de 2500 rendez-vous réalisés



Durant tout le week-end, 75 tours-opérateurs, grossistes, autocaristes, agences de voyages et agences réceptives sont partis à la découverte de la région Occitanie à travers 8 éductours :

● Escapade au cœur de la ville rose

● Les Cités médiévales de l’Ariège et de l’Aude

● De Montauban et Moissac aux vallées du Lot et du Célé

● Des gorges du Tarn au Larzac : le talent des hommes pour sublimer leur terroir

● Les Pyrénées, les mousquetaires et l’Armagnac

● Albi et le pays de Cocagne : entre vignoble de Gaillac, bastides médiévales et canal du Midi

● Immersion dans les Pyrénées-Orientales, terre des rois et des artistes

● Entre Nîmes et les Cévennes : immersion dans un patrimoine d’exception



Ces éductours avaient pour but de favoriser la connaissance de la destination Occitanie Sud de France.



Chacun de ces circuits valorisait la richesse patrimoniale et gastronomique de la région à travers ses thématiques fortes et les plus caractéristiques. Des circuits incontournables, plébiscités par les voyagistes, à l’image de Valère Valentini, responsable production des Voyages Léonard (autocariste leader en Wallonie, Belgique) : « cet éductour m’a conforté dans l’idée que le territoire avait des prestataires de grande qualité, des passionnés, des personnes qui connaissent leur terroir, leur territoire » .



Le premier éductour, qui se déroulait en totalité sur la métropole toulousaine, a été exclusivement réservé aux agences réceptives adhérentes du réseau France DMC Alliance. L’occasion pour ses membres de découvrir ou approfondir leurs connaissances de la ville rose, mais pas seulement. D’après la présidente, Patricia Linot, « Ce workshop a été l’occasion de rencontrer beaucoup d’acteurs sur le territoire, Toulouse bien sûr, mais sur l’ensemble de la région : des nouveaux hébergeurs, des nouveaux types d’activités » .



L’événement s’est prolongé le lundi 14 avec le workshop, durant lequel 120 voyagistes, comités d’entreprises et associations de nouveaux arrivants, ont rencontré près de 90 prestataires touristiques de la destination Occitanie Sud de France.



« Cette opération de mise en relation des organisateurs de voyages et des entreprises du tourisme d’Occitanie est plébiscitée par les professionnels du tourisme de groupes tout comme par les exposants » s’est réjoui Vincent Garel, Président du CRTL qui en veut pour preuve le taux de satisfaction particulièrement élevé des participants.



En effet, après ces deux années covid, les prestataires touristiques de la région qui exposaient étaient impatients et très enthousiastes de retrouver leurs partenaires pour échanger et répondre aux nouvelles attentes des clientèles groupes. Comme en témoigne Laurence Herlin-Lemaire, directrice commerciale du Domaine de Riberach : « On sent qu’il y a une demande de tourisme de sens, d’être plus dans une demande du slow tourisme ; chez nous, c’est une concrétisation, c’est vraiment notre ADN » .



Un ADN qui s’inscrit parfaitement dans l’Occitalité, l’un des piliers stratégiques de la marque de destination Occitanie Sud de France : un état d’esprit qui fédère autour de la rencontre, du partage, de l’hospitalité, de la convivialité et la bienveillance. Tout ce que l’Occitanie a à offrir aux groupes qui viendront la découvrir.



L’objectif est de Voyager mieux et autrement, dans tous les territoires de l’Occitanie. Comme en témoigne Corine Laussu, chargée de promotion pour l’Office de tourisme de Lourdes : « Ce genre de salon nous permet de promouvoir une nouvelle offre pour Lourdes, associée à la montagne : Porte des Pyrénées » .



A noter :

Lors des deux dernières éditions (2017 et 2019), 94% des voyagistes invités avaient prévu de programmer la région et 94% des exposants avaient également estimé que leurs prises de contact lors de ce workshop se concrétiseraient par des accueils de nouveaux groupes.

Ces deux opérations avaient généré la venue en Région d’au moins 7 000 groupes (pour un total de 490 000 personnes) tandis que les Comités d’Entreprises invités représentaient une clientèle potentielle de plus de 72 000 salariés et que celle des organismes d’accueil de nouveaux arrivants était estimée à 4 000 personnes.

Le potentiel dont dispose la destination Occitanie Sud de France permet d’envisager de réelles marges de progression pour la clientèle groupes qui vient avantageusement compléter la fréquentation des sites touristiques en dehors de la pleine saison, ce qui est primordial en cette période de reprise post-covid.



Contact



Email : b2b@crtoccitanie.fr



Téléphone :

Nicole Pradines - 06 72 87 29 68

Sandra Dargent - 06 89 99 40 59



